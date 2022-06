En caravana acompañan el féretro hasta el colegio donde estudiaba el niño de 11 años

Santa Cruz, Bolivia

Familia y vecinos recorren con el féretro del menor vejado en Yapacaní distintas instituciones de este municipio.

Después de realizar la misa de cuerpo presente en su domicilio del barrio Tarija, hasta donde llegaron familiares, vecinos y hasta sus compañeros de la Unidad Educativa 25 de Mayo.

Posteriormente, se dirigieron hasta el establecimiento educativo donde el menor cursaba el sexto grado, desde donde posteriormente saldrán en una caravana hacia otras instituciones.

Se tiene previsto que pasado el mediodía se dirijan en una concentración hacía el cementerio La Altura, en el Km 6 de Yapacaní donde le darán cristiana sepultura.

Durante el velorio la madre del pequeño, con la voz entrecortada, a veces ahogada por el llanto intermitente, manifestó “¡quiero justicia!, que investiguen profundamente, no se va a quedar así, aunque me maten no voy a callar".