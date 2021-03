En la cárcel de San Pedro matan a un reo con una apuñalada

La Paz- Bolivia

En el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, este fin de semana un privado de libertad falleció luego de ser apuñalado por otro recluso, según su madre. El recluso tenía 22 años y perdió la vida dentro del recinto penitenciario. La víctima tenía varias heridas en el cuerpo y cuello.

“Me han dicho que se han apuñalado, pero ahora me han informado que solamente se habían dado puñetes, pero el otro, tenía entre sus piernas un cuchillo. De su cabeza más me lo habían abierto, el cuello… Yo quiero que me digan la verdad, cómo ha muerto mi hijo ahí adentro; dicen que lo han golpeado, pero todo su cuello estaba…”, manifestó la madre del reo.