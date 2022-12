En una semana robaron 4 casas ubicadas en el mismo barrio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Vecinos del barrio Tupa Rueté, ubicado en la zona este de Santa Cruz, denuncian que son víctimas de constantes hechos delincuenciales, muestra de ello es que en tan solo una semana robaron 4 casas. Los vivientes piden mayor presencia policial, limpieza en área verdes y la instalación de más luminarias en esta zona. Advierten que ante la indiferencia de las autoridades policiales, tomarán la justicia por sus propias manos.

Una de las propietarias denunció que por tercera vez es víctima de robo, esta vez los delincuentes ingresaron por la barda de atrás aprovechando un terreno baldío, violentaron las chapas y arrasaron con varios objetos electrónicos y electrodomésticos. "Parece que nuestra llegada los alertó y dejaron un televisor en pleno pasillo listo para llevárselo".

"Sentimos inseguridad y temor, otra víctima identificó a seis jovenzuelos en un terreno sin luz tratando de ingresar a delinquir a un nuevo domicilio", dijo una vecina.

Manifiestan que ya no saben que hacer, denuncian que llaman a la Policía y les dicen que no pueden venir hasta que no presenten una denuncia. "Estamos cansados, si los pillamos haremos justicia por mano propia", amenazó una de las afectadas.