Cargando...

Tiquipaya, Cochabamba

Encontraron a Jhosfer Albert Toledo Sarmiento de 20 años, el joven estaba desaparecido desde el martes 23 de julio en las cascadas de Pihusi, Apote. Los bomberos junto a familiares ayudaron a sacarlo de una quebrada.

Fue en horas de la mañana que Jhosfer pudo ser localizado por el grupo de rescatistas de Bomberos de la Policía y el Sar – Bolvia, que realizaban el rastrillaje en la zona. El momento más emotivo se vivió cuando la madre Albert se reencontró con su hijo.

“Mi hijo sobrevivió dos noches estando desabrigado. ¡Gracias a Dios! Lo encontramos, gracias a todos los que hicieron la cadena de oración”, indicó su mamá, Marina Sarmiento.

Encontraron a Jhosfer Albert Toledo desaparecido en las cascadas de Pihusi. Foto: Red Uno

Los rescatistas bordearon el río para poder auxiliar al joven, lo sacaron en una camilla para que reciba atención médica.

Cargando...

“Es el segundo día de esfuerzo de búsqueda, y a primeras horas de la mañana el padre ingresó junto a otro familiar, donde se encontró la mochila, estábamos a unos 200 metros del paradero de Jhosfer, ahora se encuentra con su famila”, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, Cnl. Hernando Sotopeña.

Fue el padre de Jhosfer el primero en encontrarlo dentro de una quebrada, de manera inmediata pidió ayuda para poder rescatar a su hijo. “Mi hijo estaba en un riachuelo, en una especie de cañadón, echado en el agua, prácticamente todo mojado y sangrando. Estaba deshidratado, sólo abría los ojos. (…) No me decía nada, solo me agarraba el brazo”, contó.

Los padres de Jhosfer exigen una investigación de los hechos, porque presumen que esta situación fue intencional. El progenitor indicó que su mochila estaba como si hubiera sido acomodada y la gorra (con manchas de sangre) a otra distancia.

De acuerdo a declaraciones de la familia el joven 20 años fue hasta la zona de Apote con sus compañeros de la carrera de Arquitectura, con el objetivo de realizar una práctica para la universidad, pero se habría alejado de su grupo y aparentemente se perdió en el camino.

Jhosfer fue atendido en el Hospital Tiquipaya, presenta una herida en la cabeza de 8 centímetros y algunos golpes, se han descartado fracturas. Luego de estabilizarlo fue referido al Seguro Universitario.