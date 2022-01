Encuentran el cadáver de un joven en la zona Periférica habría muerto por enfriamiento

La Paz

Según las investigaciones preliminares, un joven de 25 años aproximadamente, fue hallado sin vida en las gradas de la zona Periférica cerca a la calle Santa Rosa, esta persona había salido de su casa y consumió bebidas alcohólicas el lunes por la noche junto a sus amigos.

El fallecido tras encontrarse en estado de ebriedad posiblemente cayó y murió por enfriamiento. La policía llegó al lugar para hacer el levantamiento legal del cadáver y trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia de Ley y esclarecer la causa exacta del fallecimiento.

Un testigo del hecho afirmó que se atrevió a ver a la persona para auxiliarlo, sin embargo este ya habría fallecido.

“Justamente cuando yo pasé la señora me encuentra y me dice parece que es tu amigo, me di cuenta y me atreví a ver, lo miré y ya había fallecido”, manifestó un vecino de la zona.