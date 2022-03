Encuentran menores de edad en una fiesta clandestina en Vinto

Cochabamba, Bolivia

Una fiesta clandestina se realizó en un balneario del municipio de Vinto este fin de semana. En el lugar se encontraban menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

Imágenes del evento fueran difundidas a través de redes sociales. En ese sentido, tras conocer la denuncia, el evento fue intervenido por personal de la Alcaldía y la Policía. En el operativo, se identificó a 10 menores de edad

Los organizadores incluso recogieron a la gente en buses para llevarlos hasta el balneario donde se realizaba el evento.

De acuerdo al informe policial, los precios de las entradas oscilaban entre 30 y 100 bolivianos.

Funcionarios del municipio determinaron que la fiesta no tenía la autorización correspondiente e inmediatamente procedieron a clausurar el balneario.

"Estamos procediendo a la clausura porque no cuenta con ningún permiso especial. Los encargados de la fiesta no demuestran su documentación, el que ha contratado el sonido es un menor de edad que no demuestra documentación", detalló Cueto.