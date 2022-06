Encuentran productos de contrabando en tiendas del aeropuerto de Cochabamba

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Encontraron productos de contrabando y otros sin registro en la mercadería que es comercializada en tiendas y snacks del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. La Intendencia Municipal los decomisó y emitió multas de 500 a 1.000 bolivianos.

"Nos sorprende que en un centro como este pueda existir esta irregularidad. Por tanto, se sancionará, se emitirá las actas de infracción como corresponde a cualquier actividad económica que opera en nuestra jurisdicción municipal", indicó el jefe de Defensa al consumidor de la Intendencia Municipal, Enrique Vizcarra.

Se identificó bebidas alcohólicas y hasta chocolates que no contaban con registro sanitario. Además, la norma de etiquetado no se cumplió. En los comercios de comida, se observó que no cumplían con normas de manipulación.

"Tenemos otros productos que no tuvieron la debida conservación en cuanto a las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Estas intervenciones resaltan algunas irregularidades que van desde la mala praxis en la manipulación de alimentos, incumplimiento a las normas de etiquetado", agregó Vizcarra.

Adelantan que los controles serán constantes en todo el municipios, incluso en el Aeropuerto.