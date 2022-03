Encuentran una carta de la niñera que fue asesinada en Rurrenabaque

Rurrenabaque, Beni

El caso se conoció tras que la empleadora de la menor fuera llevada al “cepo” este lunes un grupo de pobladores aplicó en Rurrenabaque, Beni, para “castigar” a una mujer de 34 años acusada por la muerte de una niñera de 16 años.

Por otro lado, surgió una carta que habría sido escrita por la joven ahora extinta, misiva que apunta a hechos de violación sexual.

La víctima se llamaba Anel y prestaba servicios como niñera en la casa de Shirley E. No obstante, su cuerpo fue hallado colgado, por lo que inicialmente se barajó la hipótesis de un suicidio . Más tarde, la investigación dio un giro y se indaga a la sospechosa bajo la figura de un presunto homicidio .

Medios locales dan cuenta de la existencia de una carta que habría escrita la niñera antes de morir. El contenido de la misiva es muy fuerte, pues indica que la niñera Anel habría sido blanco de vejaciones sexuales por parte de tíos y uno de sus hermanos.

Incluso, se lee lo siguiente, en primera persona: “Yo fui el juguete de mis tíos y hasta de mi hermano (…). Yo he sido mujer a los 8 o 7 años, no me acuerdo, pero en vez de ser la sobrina, la nieta, la hermana, fui una muñeca de cualquiera”.