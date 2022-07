Enfermos con cáncer protestan en puertas de la Gobernación de La Paz; piden atención médica

La Paz

La representante de los enfermos con cáncer, manifestó este miércoles que se ven en la necesidad de salir a protestar, tras no tener atención a sus demandas. Afirman que muchos enfermos necesitan cirugías oncológicas de emergencia.

“Nosotros necesitamos que los pacientes con cáncer sean atendidos en cirugía oncológica, hay pacientes que están esperando desde el mes de febrero, y los pacientes con cáncer no tienen tiempo para esperar, porque si no son atendidos el tumor volverá a crecer, es por eso nuestra desesperación”, manifestó la representante de los movilizados.

Según la dirigente los enfermos con cáncer enviaron cartas y notas dirigidas tanto al Gobernador Santos Quispe, como al director del Sedes Mayber Aparicio, las mismas hasta la fecha no tendrían respuesta.

“Si el gobernador de La Paz, el director del Sedes no nos escuchan hoy, nosotros no nos vamos a retirar, porque queremos irnos con respuestas positivas. Hemos esperado mucho, los pacientes con cáncer no tienen tiempo”, aseveró la dirigente del sector movilizado.