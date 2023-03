Santagro: Intercultural herido dijo que la empresa “metió a pandilleros” para sacarlos del predio

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Un herido fue trasladado hasta una clínica privada de Montero desde los predios de Santagro, donde la mañana de este miércoles se registraron violentos enfrentamientos entre trabajadores de la propiedad y avasalladores.

El hombre, que forma parte del grupo de interculturales, recibió al menos nueve disparos de perdigones en diferentes partes del cuerpo; el medico que lo atendió no descarta que sea sometido a una cirugía puesto que uno de estos está alojado en su cabeza.

Acusó a los propietarios de la empresa de llevar gente para atacarlos y sacarlos del lugar.

“Íbamos a ayudar a nuestros compañeros que estaban tranquilos; la empresa Santagro llamó a ‘pandilleros’ y ahí nos metieron balacera. Nos corretearon y no sé cuantas personas salieron heridas, apenas salí de ahí”, relató el herido.

Cargando...

“Esta tierra no es de la empresa, no le pertenece, nosotros no hemos ido con ninguna maldad. Nos atacaron y ahora tengo nueve disparos”, alegó.

Por su parte, el asesor legal de la empresa, Uber Zambrana, denunció que 200 trabajadores llegaron hasta los predios para iniciar con la cosecha de soya y fue ahí cuando los avasalladores los atacaron a balazos.

“Como productores queremos declarar que nos sentimos totalmente indefensos contra este grupo delictivo que actúa impunemente con la certeza de que no serán sancionados”, dijo el abogado.