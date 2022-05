"Engañaron a mi mamá para que firme la autorización": Jhenny se casó a los 15 años

Cochabamba, Bolivia

Jhenny Villa López fue víctima de feminicidio y también de estupro. Ella se embarazó y casó a los 15 años y, Sergio Huaypa, el agresor tenía 24. Su primera hija nació cuando ella tenía 16 años.

La mamá develó que le engañaron y le hicieron firmar un documento para que la joven pueda casarse y que Sergio Huaypa no sea denunciado por este delito. Sin embargo, desde el momento en que se casó, él la hostigaba, le pegaba, le agredía, no le dejaba que se vista bien, era celoso, compulsivo y violento.

"Era mayor de edad el tipo, por eso a mi mamá le han hecho firmar un permiso. Aprovecharon la ignorancia de mi madre. Yo nunca estuve de acuerdo. No sabía, me enteré después de que se casó, porque a mi ni me invitaron a la boda", contó Rosaura Villa, la hermana de Jhenny.