Jhenny trabajaba vendiendo pollo para mantener a su familia

Cochabamba, Bolivia

Luego de la entrega del cuerpo de Jhenny Villa López, octava víctima de feminicidio en Cochabamba, la familia realiza el velorio de la joven madre desde la noche de este martes.

El velorio se desarrolla en el domicilio de una de las hermanas de Jhenny, en el municipio de Quillacollo.

"A mi hija ya no le voy a poder encontrar. Quiero justicia, 30 años en la cárcel, que se pudra ahí adentro. Las wawas se quedaron huérfanas, no sé qué voy a hacer", dijo la madre entre lágrimas refiriéndose a sus nietos de 5 y 2 años.

Asisten familiares, amigos, vecinos y conocidos con ofrendas florales. Todos recuerdan a Jhenny como una mujer trabajadora, pero reservada. Ella atendía un negocio de comida para sacar adelante a sus dos pequeños.

En el lugar también se instalaron letreros que exigen justicia para la víctima, pedido reforzado por gritos y llanto de la familia.

"Hablamos el lunes en la tarde. Me dijo que él se había ido con su ropa y que arreglaron a buenas. 'Ya no voy a volver, ya estoy harta, ya me cansé, mami', me dijo. Le dije que se lo iba a conseguir un cuarto, que se iba a quedar conmigo", contó.