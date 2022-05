La familia de Jhenny sospechaba que Sergio tenía la intención de matarla

Cochabamba, Bolivia

Luego del levantamiento del cadáver de Jhenny Villa López, de 21 años de edad, que fue asesinada por su pareja, Sergio Huaypa Condori, de 29 años; esta madrugada, el cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia correspondiente.

Luego, familiares de la joven madre llegaron al lugar para que les devuelvan el cuerpo y llevarlo a su domicilio, para velarlo y, posteriormente, darle cristiana sepultura. Además no dejan de pedir justicia.

Su cuñada contó que el hombre era muy celoso de Jhenny y que intentó llevarla a La Paz, pero la familia le advirtió que no lo haga, por temor al daño que podía hacerle. Sin embargo, el sujeto logró su cometido y finalmente la asesinó.

"Yo le dije que no viaje, que él le iba a matar, que no volvería y su cuerpo sería botado. Era muy celoso. Le dije que no vaya donde él, que se quede con su mamá. Pero él le buscaba, antes de ayer le fue a buscar y le pidió dinero", contó la familiar.