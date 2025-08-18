Sergio Vera: “El marketing 360 fue clave en el ascenso de Rodrigo Paz”

El especialista en marketing digital, Sergio Vera, analizó los resultados del conteo rápido que posicionan a Rodrigo Paz y Tuto Quiroga en la segunda vuelta presidencial.

Según Vera, más allá del impacto de las redes sociales, lo que marcó la diferencia fue la coherencia del mensaje de Paz durante toda la campaña. “Las redes sociales son solo un eco de lo que pasa. Aquí ha ganado quien se ha mostrado constante y homogéneo desde el inicio hasta el final”, explicó.

Vera subrayó que todos los candidatos utilizaron herramientas de marketing, pero que la estrategia de Paz destacó por integrar lo digital con lo presencial. Señaló que el contacto directo con la ciudadanía, las visitas a diferentes regiones y la solidez en los debates fueron elementos fundamentales. “No solo se trata de redes sociales. Es un marketing 360, donde todo el equipo influye”, comentó.

La constancia, según Vera, fue el valor que más pesó en esta elección. “Lo hemos escuchado desde el primer día en los debates. La gente no es tonta, escucha y analiza cada presentación del candidato”, añadió. Para el experto, esta cercanía auténtica con la población generó confianza y respaldo.

De cara a la segunda vuelta, Vera recomendó a la ciudadanía enfocarse en las propuestas, los equipos y la trayectoria de los candidatos. Advirtió sobre la manipulación en redes sociales y pidió no dejarse influenciar por imágenes falsas o contenido engañoso. “Tenemos que ir más allá de lo que aparece en pantalla y pensar qué es lo mejor para Bolivia”, señaló.

Finalmente, comentó la gran diferencia de inversión en publicidad en Facebook: Quiroga gastó casi un millón de bolivianos, mientras que Paz solo 200. “No digo que lo orgánico siempre gane a lo pagado, pero las redes no lo son todo. Hay que ser conscientes de que el impacto también está en la calle, en el equipo y en cómo se comunica cada mensaje”, concluyó.

