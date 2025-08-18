“Construiremos un Estado para el pueblo”: Así fue recibido Rodrigo Paz a su llegada al Prado paceño

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue recibido por una multitud de simpatizantes en el Prado paceño, tras conocerse los resultados preliminares que lo ubican en primer lugar en las Elecciones Generales 2025.

La población salió de manera espontánea para acompañar su llegada, junto a militantes del PDC y seguidores. Paz arribó al lugar en un vehículo acompañado de su familia. En el lugar, se escucharon cánticos con su nombre y muestras de apoyo que incluso dificultaron el contacto con la prensa.

Llamado a unidad y respeto

En su discurso, Paz agradeció el respaldo y se refirió a la campaña electoral:

“Siempre Bolivia, todo por Bolivia y no hay nada más que Bolivia. Felicito a los demás candidatos, cada uno tuvo sus propuestas. Detesto y no acepto la guerra sucia, porque lo que se hizo no tiene el sentido que la patria esperaba”.

También pidió que la segunda vuelta se desarrolle de manera limpia y con altura:

“Esperemos que esta segunda vuelta sea limpia, transparente. Felicito a Tuto Quiroga con todo respeto. Bolivia es primero, hicimos un proyecto para todos. Aquí no hay odio, no hay insultos, hay mayoría”, sostuvo.

Agradecimiento al apoyo de Samuel Doria Medina

Consultado sobre el respaldo de Samuel Doria Medina, quien anunció su apoyo al candidato más votado que no sea del MAS, Paz agradeció el gesto y remarcó que ahora el país necesita una gobernabilidad parlamentaria sólida.

“Agradezco todo el apoyo. Ahora lo que se necesita es un Parlamento que acompañe, que genere gobernabilidad y que ayude a Bolivia a cambiar el modelo económico”, dijo.

Finalmente, reiteró que su postulación fue puesta en duda, pero que la decisión del pueblo fue clara: “Negaron nuestra candidatura, pero el pueblo alzó la voz y dijo ‘estos son’. Vamos a construir un Estado para el pueblo”.

