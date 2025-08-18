Edman Lara anuncia que se reunirá con Rodrigo Paz para organizar la campaña rumbo a la segunda vuelta

Desde Santa Cruz de la Sierra, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), capitán Edman Lara, celebró junto a la población el resultado preliminar que ubica a su fórmula en primer lugar con el 31.6% del apoyo nacional.

Tras compartir el logro con vecinos y su familia, anunció que este lunes se reunirá con su compañero de fórmula, Rodrigo Paz, para comenzar a organizar la campaña rumbo a la segunda vuelta.

“Mañana empezamos a organizar la campaña para la segunda vuelta, siempre con compromiso, convicción y mucha actitud. Ahora toca poner el doble de esfuerzo porque jugamos una final”, afirmó.

Lara insistió en que mantendrán el enfoque de campaña basado en la cercanía con la gente.

“Vamos a hacer campaña con verdad, con fe y siempre con el contacto directo con la gente. A través de ellos construiremos nuestro mensaje”, aseguró.

También informó que este lunes será invitado especial del programa ‘El Mañanero’ de Red Uno, desde donde hablará de sus propuestas.

“Le hablaremos a la gente de frente, no nos hemos escondido del pueblo ni de la verdad”, dijo.

Propuesta de reforma a la Policía

Lara reiteró una de sus principales propuestas: una reestructuración profunda de la Policía Boliviana, en caso de llegar al gobierno.

“Haremos una reestructuración total de la Policía, de la cabeza a los pies. Lo que falla es el alto mando corrupto que extorsiona y obliga a los subalternos a robar”, denunció.

Mira la programación en Red Uno Play