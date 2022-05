Dueño de casa descubrió al feminicida de Jhenny, lo encerró en su cuarto y llamó a la policía

Cochabamba, Bolivia

Jhenny Villa López fue asesinada en horas de la noche. Ella había dejado a su pareja, Erick Huaypa, y se fue a vivir a la casa de su madre. Sin embargo aún se desconocen los motivos por los que habría ido al dormitorio que Huaypa alquilaba en la zona de Ironcollo Central, en Quillacollo.

Fue el dueño de casa que lo detuvo para que no escape porque el acusado estaba a punto de tomar su bicicleta y darse a la fuga. Él escuchó los gritos de la víctima.

"Escuché como si estuvieran gritando mi nombre. Me levanté y me estaba poniendo ropa y zapatos para salir de mi cuarto cuando volvió a gritar. Corrí y la puerta estaba entreabierta. El hombre salió con fuerza queriendo escapar. Vi que estaba con sangre entonces supe que algo pasó ", detalló el propietario del lugar.

Luego, le propinó dos golpes para evitar su huida, encerrarlo en la misma habitación y llamó a los vecinos.

El dueño también conocía de las constantes agresiones a la víctima y sabía que estaban separados. Reveló que la joven tenía una fractura en la nariz producto de los golpes del sujeto

"Me quiso mostrar su celular para justificarse, le respondí que no importaba el celular, que nada justificaba tocar a una mujer. Quería saltar por la ventana y con mango de picota puse para que no salga. Cuando vieron lo de su nariz, ya deberían haber hecho algo, les reñí porque no hicieron nada", detalló.