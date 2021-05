Entre la “Fiesta y la Muerte” personas incumplían la cuarentena en la discoteca “Azabache”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La intendencia municipal intervino una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en el local Azabache en la Av. Pando al norte de la ciudad este viernes 28 de mayo. Decenas de jóvenes incumplían las normas de bioseguridad y cuarentena.

A pesar de la vulneración a las normativas todos fueron liberados. La intendencia clausuró por segunda vez el lugar, en el local estaban más de 30 personas. Las autoridades dieron con el evento a través de grupos de WhatsApp.

"Es una pena habernos encontrado con este escenario. Azabache es el nombre de esta discoteca que, como ven en la puerta, ya tiene una clausura", indicó el intendente Fernando Vargas.

Al presentarse la Policía en el lugar, se decidió no trasladar a las tres decenas de personas hasta instalaciones policiales, ya que constituyen un alto riesgo, toda vez que no cuentan con certificados o pruebas covid que certifiquen que no están contagiados.

Vargas explicó que estas fiestas suelen promocionarse en redes sociales y grupos de WhatsApp, y el permiso de ingreso también es solicitado a través de este servicio de mensajería. "Pudimos dar con el evento también interviniendo estos grupos", manifestó.

Agregó que todos los elementos de atención de este local, como mesas, sillas, sillones y bebidas fueron decomisados y se clausuró definitivamente el sitio.

Esta situación indigna porque el mismo día en la mañana una mujer moría con covid en un taxi, en la puerta del Hospital del Norte, porque no pudo llegar a tiempo. En el mismo lugar otra mujer imploraba de rodillas un espacio de internación para su marido. Entre la inconsciencia y la realidad.