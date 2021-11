A la cárcel sujeto que abusó sexualmente de su sobrina de ocho años en La Paz

El coronel Jhonny Vega, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), informó que se procedió a la aprehensión de un sujeto, quien habría abusado sexualmente de su sobrina de ocho años de edad. Según las investigaciones este hombre aprovecho la ausencia del padre para cometer el delito, la madre habría perdido la custodia de la menor y sus hermanitos.

“La menor de ocho años menciona que su otra hermanita de cuatro, habría observado como había sido agredida. Este tío después del hecho la amenaza para que no cuente nada a los demás familiares con quienes vivía, ni al padre biológico”, manifestó Vega.

Según afirmó la autoridad policial los padres desconocían el hecho, empezaron a sospechar cuando la niña presentó un comportamiento diferente.

Por su parte, la madre de la menor afirmó el padre le habría quitado la tutela en la cuarentena, en las últimas semanas cuando fue a visitarlos notó un comportamiento extraño en su hija.

“Yo me enteré recién hace dos semanas atrás, fui por la desesperación, fui a buscarla donde mis cuñadas, ellas siempre me recibían mal, pero esta vez me recibieron bien”, manifestó la madre de la menor.