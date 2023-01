Equipo de prensa de Red Uno fue agredido por presuntos afines al MAS

Cargando...

El equipo de prensa de la Red Uno, que cumplía con su labor de informar sobre las movilizaciones que se registraban en la ciudad de La Paz, fue agredido física y verbalmente por presuntos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para la tarde del martes, las plataformas ciudadanas convocaron a movilizaciones y concentraciones para manifestar su respaldo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y exigir su libertad.

Sin embargo, grupos de choque, presuntamente simpatizantes del partido oficialista, también realizaron concentraciones para rechazar el pedido de las plataformas e impedir la movilización.

“Por qué me agrede cuando yo solamente estoy informando. Yo pienso que más allá de la bronca que pueda existir de un lado y otro lado, de repente es el hecho de respetar el trabajo periodístico. Nosotros tenemos familias, nosotros también tenemos llegar a nuestra casa, nosotros informamos”, expresó indignada la periodista Yenny Callisaya.

Las cámaras de la Red Uno lograron grabar el momento de las agresiones. El camarógrafo y el personal de técnica también fueron agredidos.

“Me querían quitar la mochila de comunicación, yo lo sujeto y no me podía mover, me escupieron. No me parece justo, estamos nosotros realizaron nuestro trabajo”, manifestó el camarógrafo Roser Illanes.