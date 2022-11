"Éramos enamorados", dijo el acusado que abusó sexualmente a una niña de 11 años

Cochabamba, Bolivia

La justicia determinó detención preventiva para el hombre que contactó por redes sociales y abusó sexualmente a una niña de 11 años. El acusado admitió haber tenido relaciones sexuales con la menor, porque supuestamente tendrían una relación sentimental.

"Estuve enamorando como una pareja (... ) Ella me ha dicho que tenía 15 años, como estaba soltero, enamoramos. No he tenido relaciones varias veces, pero sí estuve con ella una vez", declaró el acusado.