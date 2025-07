“Errar es de humanos”; Ruth Nina se disculpó por sus declaraciones durante su audiencia

Tras que la dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina fuera ingresada a la cárcel de mujeres San Sebastián de la ciudad de Cochabamba, se dio a conocer que la misma, durante su audiencia, pidió disculpas por las declaraciones que hizo y que fueron el motivo de su proceso.

“Tal vez alguna molestia a cualquier persona o a la población en general, pues quiero pedir una disculpa desde el fondo de mi corazón, porque nunca ha sido de ninguna manera amenazar o amedrentar de ninguna manera. Son reuniones muy internas, no era conferencia de prensa tampoco, por lo cual pido nuevamente que considere mis disculpas desde el fondo de mi corazón, porque no soy una persona delincuente, no tengo antecedentes penales”, dijo Nina en su audiencia.

Señaló que se someterá al proceso de investigación y que no repetiría declaraciones similares, sobre todo al existir un proceso electoral en puertas.

“Me comprometo a someterme a cualquier acto de investigación o acciones procesales que su autoridad disponga, y a no repetir más este tipo de declaraciones que son malinterpretadas durante esta etapa electoral, y más al contrario, ahora cuidar la retórica y las palabras que, de aquí para adelante, como dirigente sindical, yo alguna vez pueda emitir”, agregó´.

Finalizó repitiendo sus disculpas y que los errores pueden cometerse.

“Soy mujer, soy humana, y creo que errar es de humanos y disculparse es de personas, por lo cual yo nuevamente mi disculpa ante su autoridad”, expresó.

Ruth Nina ahora debe cumplir una detención preventiva por el lapso de tres meses, es investigada por tres delitos.

