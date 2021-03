Erwin Tumiri: “Me siento un hombre bendecido por Dios”

Cochabamba, Bolivia

Erwin Tumiri de 30 años, es el sobreviviente de la tragedia aérea de LaMia del 28 de noviembre del 2016, cuando viajaba en un chárter junto a la tripulación trasladando a un equipo de fútbol, esquivó a la muerte una vez más. Salió ileso del embarrancamiento del bus “Trans Carrasco” donde este martes 2 de marzo murieron 21 personas.

Tumiri cuenta que estaba en el asiento 39, retornó a Cochabamba porque fue aceptado hace un mes para trabajar en el Trópico, en la subregional de Chimoré en la Dirección de Aeronáutica Civil.

“El auto estaba corriendo; como que me estuve durmiendo, me levanté y la gente ya estaba gritando, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad (…) Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo”, relató.

El accidente se registró en la zona del Cañadón, en el kilómetro 72, en la zona solo hay cerros y un río, no hay viviendas ni iluminación. En el Bus “Trans Carrasco” estaban 52 personas, incluido el conductor que perdió la vida.

“Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven arriba. Me siento bendecido. Siempre dando gracias a Dios y mi mamá me recomienda que me encomiende a Dios.”, dijo.