“Es momento de ver a Bolivia nacer de nuevo”: Cainco pide transformar el desencanto en impulso

Con un mensaje cargado de reflexión histórica y mirada al futuro, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, hizo un llamado a transformar el desencanto en impulso y la fractura en refundación, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

“Bolivia no nació una vez, nació muchas veces, entre sangre y contradicción. Hoy el Bicentenario no es una estatua, es un umbral. El futuro no se hereda, se sueña y se construye, y este es el momento”, afirmó Antelo durante su discurso.

El líder empresarial recordó que la historia del país no solo se forjó en bronce y en batallas, sino también en la vida cotidiana de quienes sostuvieron la nación desde el anonimato. “La verdadera historia está escrita en piel: en la piel curtida de la mujer indígena que vendió pan para sostener a su familia, en la piel joven de quien marchó sin saber si volvería”, relató.

Antelo insistió en que Bolivia debe evitar repetir los errores del pasado y apostar por la unidad como base del desarrollo. Planteó preguntas que interpelan al presente:

“¿Seremos capaces de ver al otro sin convertirlo en enemigo? ¿De entender que no hay desarrollo sin justicia, ni libertad sin verdad, ni país sin proyecto común?”

El presidente de Cainco destacó los 110 años de vida institucional de la organización y subrayó que su mayor homenaje al Bicentenario es recordar que el futuro se construye colectivamente.

“Bolivia no está esperando nuevos héroes”, enfatizó. “Es tiempo de mirar más allá del color, del caudillo y de la papeleta; de elegir destino, tender la mano sin preguntar acentos y vivir sin miedo al mañana, con esperanza”.

Para Antelo, los 200 años de la independencia no son un punto de llegada, sino de partida: “El Bicentenario es un umbral que nos recuerda que Bolivia puede volver a nacer, tantas veces como sea necesario, siempre que sepamos soñarla y construirla juntos”.

