"Es preocupante que no aparezca, avíseme cuando llegue”: Dijo la asesina al padre de Anakin

La Paz, Bolivia

Los audios que registran la comunicación entre la acusada del asesinato y descuartizamiento Luz Maya de Anakin y el padre del joven asesinato, siguen dando material de análisis sobre el caso que causó conmoción en La Paz

La mujer que fue pareja del joven, está acusada de ser autora intelectual y material de la desaparición, muerte y descuartizamiento de Anakin, la madrugada del martes 31 de agosto en el seno de su propio hogar.

"Yo sé que ahorita es bastante preocupante que (Anakin) no aparezca, pero yo quería saber más que todo eso, porque si Sergio vio supuestamente a Anakin, yo quisiera que también me diga, porque que yo sepa en extranca yo no me encontré con él (Anakin), yo me encontré con otra persona”, dijo la mujer en los audios que envió el señor Milton Tancara, quien buscaba desesperado a su hijo.