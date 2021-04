Escándalo de Amazon tras admitir que algunos de sus conductores orinan en botellas de plástico

Cargando...

La compañía se disculpó con un político estadounidense por negar falsamente que los conductores se hubieran visto, en ocasiones, obligados a recurrir a esta práctica.

Varios medios de comunicación citaron entonces a numerosos empleados de Amazon que confirmaron que no les quedó otra opción que orinar en botellas de plástico mientras trabajaban.

También describieron prácticas de trabajo despiadadas, tanto en sus centros como entre el personal de reparto.

The Intercept también informó de que obtuvo documentos internos que sugerían que los ejecutivos de Amazon estaban al tanto de lo que ocurría.

Según los testimonios de los trabajadores y pruebas documentales recogidas por la publicación, la práctica de orinar en estas condiciones estaba "extendida" y se debía a "a la presión por cumplir las cuotas" que sus superiores establecían. En algunos casos, "los empleados incluso defecaban en bolsas", señala el medio.

Por ejemplo, Halie Marie Brown, una mujer de 26 años residente en Manteca, California, que trabajó como conductora de reparto para un contratista de entregas de Amazon, le contó a The Intercept que esta situación "ocurre" porque hay una obligación "implícita" debido al ritmo de trabajo establecido.

"De lo contrario acabaremos perdiendo nuestros trabajos por [tener] demasiados paquetes [catalogados] como no entregados".

La retractación de Amazon añade: "Sabemos que los conductores podrían tener, y tienen, problemas para encontrar baños debido al tráfico o a veces a las rutas rurales. Ese fue especialmente el caso durante la covid, cuando muchos baños públicos estuvieron cerrados".

La compañía afirmó que el problema es "una cuestión antigua en todo el sector" y aseguró que "les gustaría resolverlo".

Pocan rechazó la disculpa el sábado, tuiteando: "No se trata de mí, sino de sus trabajadores, a los que no tratan con suficiente respeto ni dignidad. Empiecen por reconocer las inadecuadas condiciones de trabajo que crearon para TODOS sus trabajadores, luego arréglenlo para todos y, finalmente, dejen que se sindicalicen sin interferencias".