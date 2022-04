Escuela de Bellas Artes Raúl G. Prada en mal estado y ni la Alcaldía, ni la Gobernación se hacen cargo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Instituto de Formación Artística Artes Plásticas "Raúl G. Prada" se encuentra en mal estado y tiene problemas en la infraestructura. Las paredes y techos presentan rajaduras, el revocado se ha caído y los baños se han deteriorado.

"Ya son ocho años que arrastramos todos estos líos. Vamos solucionando poco a poco con nuestros propios recursos, arreglando, parchando, como remendando ciertas situaciones. Pero, lamentablemente esto se va agravando y será peor porque se caen plafones y muchas cosas", contó el profesor Sandro Arellano.

La situación no es reciente, debido a que al poco tiempo de ser entregado, hace 8 años, ya se observaron daños en la construcción.

Sin embargo, mientras los maestros y estudiantes esperan alguna mejora, ni la Alcaldía, ni la Gobernación se hacen cargo. El lugar se cae a pedazos y temen por su integridad

"Si queremos pedir arreglos a la Gobernación nos dicen que la infraestructura es de la Alcaldía y los de la Alcaldía nos responden que pertenecemos a la Gobernación. Entonces, es un constante ir y venir y no encontramos ninguna solución", agregó Arellano.

En todo caso, con las nuevas autoridades en los gobiernos Departamental y Municipal no pierden la esperanza de ser atendidos y les piden sentarse en una mesa de diálogo.

"Nosotros somos seres humanos, vivimos acá y realmente nos duele cómo se está cayendo a pedazos nuestra institución", apuntó el profesor.

Asimismo, los alumnos y otros profesores se sumaron a la denuncia del abandono del espacio formativo y la solicitud de refacción.

"Se han partido las paredes, las bases. Hay muros que están por destruirse, hay uno en el baño por ejemplo y da miedo entrar ahí. Hay lugares de los techos que están colgando. Nos sentimos en peligro", afirmó una docente.

Además, manifiestan que la zona es insegura y se registran robos constantes dentro y en los alrededores del instituto, pues está ubicado en la zona de la Coronilla.

"Vivimos alrededor de 'polillas', de malvivientes, gente que no está en buenas condiciones, están borrachos. Entonces, sufrimos eso más. Salimos 10 de la noche de la escuela y tenemos que estar pendientes. Ha habido robos también, se llevaron un tórculo y nadie sabe cómo, ni nadie vio nada", develó otra profesora.

Según el profesor Arellano, los ambientes se construyeron con financiamiento del programa "Bolivia Cambia" y fue entregado en la gestión de Edwin Castellanos.

¿Qué dice la Alcaldía?

Desde el Gobierno Municipal informaron que la Escuela de Bellas Artes Raúl G. Prada no está bajo su administración y no se les hizo el traspaso. En ese sentido, no pueden destinar ni un solo centavo para trabajos de mantenimiento.

"En este momento no podemos realizar ningún mejoramiento, intervención o destinar presupuesto en el Instituto porque no pertenece a la Alcaldía, no está bajo su tuición, no se realizó el traspaso. Fue financiado con recursos del gobierno nacional", indicó Enrique Mendieta, secretario de Cultura.

La autoridad indicó que conocen los daños que hay en la infraestructura y también pedirán informes.

"Vamos a solicitar informes de los avances. Hemos visto in situ cuál es la deficiencia y esto no es reciente. Nos informaron que al año de que ha sido entregada esta obra, ya presentaba estas definieras. Lamentablemente, los que se perjudican son los estudiantes y los docentes del Instituto", agregó.

Asimismo, manifestó que cuando pase a manos de la Alcaldía podrán ejecutar los trabajos de refacción y realizarán una auditoria de la obra porque está mal ejecutada.

"Hemos evidenciado la decadencia de esta construcción. Se tiene que iniciar investigaciones al respecto", apuntó.

En ese sentido, ya tuvieron acercamientos con el gobierno nacional y departamental para avanzar en el traspaso de la Escuela.

¿Qué dice la Gobernación?

Desde la Gobernación, a su vez, respondieron que no pueden realizar arreglos, refacción ni mantenimiento en el Instituto porque la infraestructura está a nombre de la Alcaldía. Solo puedan hacer entrega de mobiliario y equipamiento.

"Los Institutos Artísticos son parte de la Gobernación como responsabilidad para el equipamiento, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos. Nosotros cumplimos nuestro deber y responsabilidad de seguir dotando material educativo, es decir, mobiliario y materiales didácticos, entre otros. Sin embargo, no podemos hacer ningún tipo de mantenimiento o inversión en servicios básicos porque la infraestructura sigue en manos del Gobierno Municipal de Cochabamba", dijo el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

El funcionario confirmó que hubo reuniones con el municipio, pero para trabajar en el proceso de transferencia del Instituto a la Gobernación.

"Hay un compromiso de poder legalizar, es decir, realizar la transferencia posterior a la Gobernación una vez subsanado toda la parte administrativa que deben hacer conforme a la construcción que se hizo a través de la UPRE", agregó.

Entretanto, quien debe realizar el mantenimiento, según dijo Solá, es la Alcaldía.

"La obra ha sufrido deterioro a la fecha y estando aún a nombre del Gobierno Municipal, ellos tienen la tuición de subsanar estas dificultades y observaciones que tienen", apuntó.

En todo caso, docentes y estudiantes esperan que las autoridades departamentales y municipales lleguen a un acuerdo y se pueda, finalmente, arreglar la infraestructura.