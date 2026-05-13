Esmeralda, la vaca más lechera, será una de las atracciones de la Exponorte 2026

Del 14 al 17 de mayo se desarrollará la Exponorte en Montero, donde uno de los principales atractivos será Esmeralda FIV, un ejemplar de raza Girolando reconocida como una de las vacas más lecheras y que destaca por su genética nacional y alto rendimiento productivo.

Robert Frerking explicó que el animal fue trabajado desde ternera, con un proceso planificado y preparación constante para desarrollar todo su potencial.

“Fue un animal que participó en todas las ferias de ternera y ahorita se considera como la más lechera”, señalaron.

El propietario de Cabaña Las Maras detalló que Esmeralda recibe cuidados especiales enfocados en bienestar animal y nutrición. Su alimentación está diseñada de manera específica y se distribuye seis veces al día durante las 24 horas. Además, durante la etapa de competencia, el ejemplar es bañado entre 10 y 12 veces diarias.

“El animal tiene una preparación porque son unas atletas principalmente en el tema de bienestar, de darle condiciones para que pueda mostrar su potencial”, indicó.

Esmeralda será parte de la Expo Norte 2026 en Montero

También resaltó la importancia económica de esta especie para el país. La raza Girolando es considerada una de las principales para la producción de leche en Bolivia por su versatilidad y rendimiento.

En el caso de Esmeralda, destacó que se trata de una media sangre nacida, criada y desarrollada en Bolivia. “Es una genética nacional, un animal que hicimos aquí, nació aquí, fue recriado aquí y ahorita en su segunda cría”, manifestó.

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