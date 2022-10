Especialistas advierten: No existe una nueva generación agrícola en Bolivia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El cambio climático es el tema que se profundiza esta semana en nuestro especial de ConTacto Notivisión. En Cochabamba, el crecimiento de la mancha urbana afecta a las zonas agrícolas, que necesitan protección urgente porque disminuyen cada vez más.

En la actualidad, existen muy pocas personas de las generaciones jóvenes dedicadas a la agricultura.

"El factor más crítico es que todos estos procesos que han degradado la actividad agrícola, tanto en costos como crecimiento urbano, ha hecho que ya no haya una nueva generación agrícola. Por ejemplo, en Potosí y en otras provincias de Bolivia, no se ve jóvenes agricultores. Son todos una población arriba de 45, 50 años", observó el antropólogo Augusto Delgadillo.

La mayoría de las zonas de producción ha cambiado de razón social, pues de ser zonas agrícolas han pasado a ser espacios urbanos. Según los expertos, las áreas agrícolas están siendo desplazadas a otros espacios, llegando incluso a donde las tierras no son fértiles. Señalan que no existen normativas claras y una planificación correcta de las urbes que permita proteger estas áreas como prioridad. El resultado es que sin áreas destinadas a los cultivos, no hay producción y tampoco seguridad alimentaria.

"Fraccionar terrenos agrícolas en zonas accesibles como Tiquipaya, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo es comprar terrenos agrícolas a precio de gallina muerta, es decir, estafar a los agricultores, subdividir y comenzar a vender con la promesa de que 'ya se va a urbanizar'", agregó Delgadillo.

En ese sentido, si se siguen eliminando áreas de cultivo, hacia adelante no habrá más opción que importar los productos de primera necesidad, lo cual generaría un alza de precios de la canasta familiar.

"Deriva en la importación de alimentos, cada vez en mayor número y que son de la canasta básica. Repercute en el precio en el mercado, en la falta del fomento al productor local y, por ende, al bolsillo del ciudadano", comentó el ambientalista Rodrigo Meruvia.

Por eso, prevén que se debe trabajar en mejores incentivos para quienes se encargan de alimentar al país. Debido a que es más frecuente que muchos decidan cambiar de rubro y migrar a otras ciudades o países y tener estabilidad económica, abandonando así la agricultura.

"Dentro de 20 años, estimo que cada vez los lugares productivos, se van a ir mucho más alejados de las ciudades y la zona metropolitana. No hay espacio dentro de la zona metropolitana. Sin estos espacios que estén en lugar para la producción de alimentos a nivel local", complementó Meruvia.

