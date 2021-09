Esposa del Capitán Arias: “No es accidente. No es descuido ¿Por qué apuntó a la cabeza de mi esposo?”

Cochabamba, Bolivia

La esposa del My. Diego Arias (recibió ascenso póstumo), Vanesa Romero, exige una investigación a profundidad, por la muerte de su esposo en una práctica de disparo. Rechaza las medidas sustitutivas otorgadas al sargento que disparó y provocó su deceso.

“La señora Vanesa se vio sorprendida, porque mientras ella enterraba a su esposo, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares en contra del señor Ronald Fuentes. Ella no pudo participar de la misma, porque no fue notificada (…) Se ha vulnerado su derecho a ser escuchada, antes de una decisión judicial”, señaló el abogado Richard Villaca Torrico.

El hecho ocurrió el pasado 27 de agosto cerca al mediodía, el Capitán Diego Arias Terán falleció a causa de un impacto de bala que recibió en la cabeza de manera accidental en el polígono de tiro del Centro de Formación Superior de la policía.

El uniformado deja un hijo de 5 años en la orfandad. El hermano de la víctima dijo que era un segundo padre en su familia y buen hijo, pidió que se investigue las causas del accidente. Por su lado el Ministro de Gobierno envió sus condolencias a la familia del capitán.

“La verdad estoy aquí con todo el dolor de mi corazón y sacando fuerzas de donde no hay, por mi hijo. Han mellado la dignidad de mi esposo, con las declaraciones de los abogados, atribuyéndole la responsabilidad a una persona que ya no está acá, que no puede defenderse”, indicó la esposa del capitán, Vanesa Romero.