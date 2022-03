Esposo de la mujer que fue puesta en el “cepo” exige investigar la carta de la niñera

Cargando...

Rurrenabaque, Beni

La muerte de Anel, la joven niñera de 16 años que fue encontrada colgando, sin vida, en la vivienda donde ella prestaba servicios cama adentro, en Rurrenabaque (Beni), ha generado alarma y consternación.

Los lugareños practicaron el denominado “cepo” en la vía pública, a la empleadora de la menor Shirley E., al considerar que la mujer sería la principal implicada en el deceso. A estas horas, la Justicia apunta a ella, por lo que cumple detención preventiva.

Sin embargo, la existencia de una primera carta, aparentemente escrita por Anel antes de morir, ha causado sorpresa. En ella, la ahora fallecida deja saber que habría sido víctima de abuso sexual por parte de sus tíos desde los 8 años. Incluso, en la misiva relata que fue como un “juguete” para ellos y también le pide perdón a su madre.

Este martes, quien alzó la voz fue Marcelo Yancovich, esposo de la mujer que ahora se encuentra presa. Yancovich, quien además es capitán de la Policía, exigió, en entrevista con Río TV, que se respete el debido proceso y que la Justicia indague en los escritos que habría dejado la niñera.

En este sentido, pidió que los resultados de la autopsia sean revelados cuanto antes.

“Queremos que se sepan los resultados de la autopsia. Tenemos información de que le habrían arrebatado los resultados al médico forense. No entiendo por qué no muestran, por qué no señalan los resultados de la autopsia”, dijo.

Cargando...

“Apareció parte de una de las cartas. Nosotros somos los interesados en que se sepa toda la verdad. Queremos que se haga una investigación. Ya se violaron todos los derechos de mi esposa. Pusieron en peligro la integridad de mi hijo. No nos dieron derecho a la réplica”, mencionó el capitán y completó reflejando que cuando intentó abogar por su esposa entre la muchedumbre que quiso “ajusticiarla”, lo golpearon.

Apuntó que los familiares de la joven niñera querrían esconder información.

“Parece que la misma familia de la fallecida no quiere que se sepa que los tíos aparentemente abusaban de ella. No lo digo yo, lo expresa la carta”.

Yancovich expresó, también, que la víctima habría sido gestante. Estaba embarazada. “Al verse afectada, la señorita buscó esa terrible situación”.