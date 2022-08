Una joven está desempleada y perdió todos sus ahorros por una estafa en redes sociales

La Paz

Debido a su necesidad de obtener una fuente laboral una joven decidió buscar trabajo en redes sociales, ingresó a una página de Facebook, donde una empresa publicó un requerimiento de personal, sin embargo, esta publicación era ficticia, ya que detrás de la misma estaban estafadores.

“Me faltaban dos cursos que solicitaban, los demás ya los tenía, en este caso me dijeron que una persona podría darme estos cursos y darme los certificados para poder trabajar en la empresa, ya que tenían una asociación con ellos, me contacté con esa persona y ella me dijo que si me pueden dar el certificado. yo verifiqué los cursos tenían la página y todo, hice la transferencia bancaria, me pasaron el certificado, pasé a recursos humanos y llegado el momento no había nada”, manifestó la víctima de estafa.