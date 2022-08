“Estaba borracho y se me fue la mano”: Sujeto que mató a un perro a pedradas

Santa Cruz, Bolivia

Aprehendieron al sujeto que mató a un perro a pedradas en la zona del 6to. Anillo y avenida Alemania. El individuo tiene antecedentes por robo agravado y tentativa de homicidio.

Al salir de la Fiscalía después de prestar su declaración informativa, señaló que cometió el hecho porque se encontraba en estado de ebriedad.

“Estaba borracho, se me fue la mano y me arrepiento de haberle hecho eso al pobre animalito”, manifestó el autor confeso del asesinato del can.