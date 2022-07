"Estaban amarrados. Mientras todo ardía a su alrededor, no podían huir": caballos sufrieron quemaduras en incendio en Colomi

Cochabamba, Bolivia

El incendio en la localidad de Chulpani, en el municipio de Colomi, registrado esta semana generó quemaduras en varios caballos y ganado vacuno de la zona. El siniestro afectó una zona boscosa, dejó a dos personas heridas y contaminación en el lugar.

Las animales no pudieron escapar del fuego y sufrieron quemaduras en su pelaje, además de sus ojos.

El veterinario Gregory Paz y el colectivo Tunari Sin Fuego decidieron hacerse cargo de los equinos y llegaron hoy al lugar para ayudarlos y brindarles atención médica.

"Lamentablemente tuvimos que asistir a un cuadro muy duro porque son dos caballos que estuvieron expuestos porque estaban fuertemente amarrados. Mientras su entorno ardía, ellos no podían huir. Recién pudieron correr cuando las sogas se quemaron. Tienen daños muy severos en casi todo el cuerpo, entre el 50% al 60%, quemaduras de primer grado porque por el frío en esta época del año, ellos tienen el pelaje de invierno, que es abundante y que jugó en contra en el momento del incendio", explicó Paz.

Los caballos también fueron afectados en el rostro y el hocico con quemaduras de segundo y hasta tercer grado, lo que les dejó ciegos, pues esa piel es más delicada. Tampoco pueden comer ni beber. Además, las jáquimas que eran de plástico se fundieron en su piel.

"El cuadro es muy dramático para los animales. No creíamos que era tan severo, creíamos que podíamos hacer algo. La afectación es muy severa. Están sufriendo esos animales por la altura a la que están en una topografía muy accidentada, sin protección del frío, están deshidratados, no pueden caminar, están ciegos. La única opción es la eutanasia para que ya no sufran más", lamentó el veterinario.