Se realiza caravana de prevención de incendios forestales en la Chiquitania

La pasada jornada se realizó una caravana de prevención de incendios forestales en la zona de la Chiquitania, la cual fue comandada por el viceministro de medio ambiente y agua, además del director nacional y departamental de bosques y tierras (ABT).

El municipio de Roboré se vio afectado por los incendios forestales del 2019 y 2020, por lo cual, el alcalde municipal José Eduardo Díaz, indicó que los efectos de esa tragedia ambiental se ven reflejados hoy en día con la sequía.

“Toda la zona de la serranía, donde tenemos la reserva Del Valle de Tucavaca fue afectada durante el incendio del 2019 y bueno, ahora nosotros lo estamos sufriendo por los bajos caudales del agua”, aseguró Díaz.

Por lo tanto, según la aclaración del alcalde, existen varias comunidades que no tienen agua, ni para los animales ni para los mismos comunarios, ya que los caudales no están abasteciendo por la pérdida de cañerías, sumando que desde la fecha no han tenido una lluvia de magnitud que vuelva a regenerar todo lo perdido, viéndose también afectado el clima de esta zona del oriente boliviano.