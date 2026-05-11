Esto fue lo que secuestraron en la quinta atribuida a Marset; buscan a dos prófugos

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en una quinta denominada “La Odisea”, ubicada en la carretera a La Guardia, en la localidad cruceña de Jorochito, dejó como resultado cinco personas aprehendidas, el secuestro de un arsenal de armas de fuego, sustancias controladas, vehículos y más de 150 mil dólares en efectivo.

El subdirector nacional de la Felcn, el coronel José Luis García Salazar, informó que el allanamiento fue realizado el 10 de mayo de 2026 en coordinación con el Ministerio Público, luego de tareas de inteligencia y recolección de información desarrolladas por grupos especiales antidroga.

Según el reporte policial, en el inmueble habitaban cuatro personas dos brasileños y dos bolivianos quienes presuntamente tenían en su poder armamento al momento de la intervención policial.

Durante la requisa del lugar y sus alrededores, los agentes encontraron dos caletas subterráneas donde estaban ocultos dos turriles plásticos con 19 armas de fuego, entre fusiles de grueso calibre y pistolas. Además, se incautaron cargadores, municiones, chalecos y gorras de uso policial.

La Felcn también secuestró 27 teléfonos celulares, una camioneta, un automóvil y dos motocicletas.

Entre los aprehendidos figuran los ciudadanos brasileños Felipe Anderson Pinto Sosa, de 32 años, y Lucas da Silva Cardoso, de 30; además de los bolivianos Gustavo Adolfo Flores Paz, de 41 años, y Aniel Desiderio Flores, de 31.

Las autoridades señalaron que durante el operativo dos personas lograron escapar por la parte posterior de la quinta. En el rastrillaje posterior fue encontrada Maite Patricia Miranda, de 36 años, quien presuntamente tendría vínculos con actividades de narcotráfico relacionadas con esta organización criminal.

De acuerdo con García, una factura de alquiler del inmueble hallada a nombre de la mujer fortaleció las sospechas sobre su participación en la estructura investigada.

En el operativo también fueron secuestrados 824 gramos de clorhidrato de cocaína y 722 gramos de marihuana, además de 150 mil dólares americanos y 3.450 bolivianos en efectivo.

La Felcn estima que la afectación económica al narcotráfico asciende a 1.131.328 dólares.

Las investigaciones continúan y los agentes mantienen operativos de búsqueda para dar con las dos personas que escaparon durante la intervención. Asimismo, las autoridades no descartan encontrar nuevas caletas dentro del predio allanado.

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