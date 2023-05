"¡Estoy desesperada!", dijo la madre de Adele, la niña que fue atropellada por un micro

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El pasado 29 de marzo una niña de 6 años se dirigía a la escuela, acompañada de su bisabuelo, de repente fueron atropellados por un Micro de la línea “3 V” cuando cruzaban por la avenida Panamericana.

Esa trágica mañana, era un día como cualquier otro, Adele iba hasta su unidad educativa “Cámara Junior”, cuando el vehículo de transporte público la arrolló, de acuerdo al relato de los testigos conducía de forma imprudente.

“Mi pequeña continúa hospitalizada, ya es un mes y un poco más. No hay justicia para mi hija, afortunadamente mi pequeña se recupera y se encuentra fuera de peligro. Pero el proceso de recuperación es largo. Nadie me está ayudando con los gastos médicos, el dueño del micro, pagó las otras dos clínicas y ahí lo dejó. ¿No sé de dónde voy a sacar dinero? ¡Yo ya no sé qué voy hacer! (…)”, contó desesperada la mamá de Adele.

La pequeña niña resultó gravemente herida, de acuerdo al reporte médico presenta fracturas en la cadera.

La madre contó que camina por las calles, pidiendo ayuda a la población, usa latas para recaudar los fondos. Dirigentes del Sindicato se habrían comprometido a brindar ayuda económica, sin embargo dejaron de apoyar a esta familia.

“El acuerdo era verbal, se comprometieron a brindar ayuda al 100%. Eso prácticamente nos arruinó como familia, se nos cerraron varias puertas, ya no pudimos seguir recaudando dinero para mi hijita”, relató.

El conductor se encuentra con detención domiciliaria, y puede volver a trabajar, pagó una fianza de 5 mil bolivianos. En una anterior entrevista el progenitor de Adele contó que este le dijo a la familia “voy a levantar las manos, no hay nada que yo pueda hacer (…) Si quieren arréstenme los tres años que tiene que ser, ha dicho el conductor. Ni siquiera nos ayuda a nosotros, simplemente ha desaparecido”.

La madre pide ayuda a la población, puedes comunicarte a los números: 653 36722 – 748 16132. “Mi hijita ha sido abandonada, ¿Dónde está la justicia para mi hija?”, declaró.

Padres de familia de la unidad educativa a la que asistía la menor, contaron que los dirigentes de la línea “3V”, llaman de reunión en reunión a los padres de Adele.