“No me rendiré, no perderé a mi hija", dijo el papá de la pequeña que fue atropellada

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una tragedia ocurrió el pasado 29 de marzo cuando una niña se dirigía a la escuela, acompañada de su bisabuelo, fueron embestidos por un Micro de la línea “3 V” cuando cruzaban por la avenida Panamericana.

La pequeña Adele de 6 años en compañía del adulto mayor se dirigía a su unidad educativa “Cámara Junior”, y de acuerdo al relato de los vecinos el motorizado de transporte público conducía de forma imprudente.

La pequeña niña resultó gravemente herida y se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de acuerdo al reporte médico presenta fracturas en la cadera, su bisabuelo perdió la vida.

En los últimos días presentaba un cuadro estable, pero este miércoles 5 de abril su salud decayó, comenzó a convulsionar y fue trasladada de emergencia a terapia intensiva, su estado de salud se habría complicado por una infección.

Los padres atraviesan un viacrucis, luchando por salvar la vida de su hija, indicaron que caminan por las calles pidiendo ayuda a la población, usan latas para recaudar los fondos. Dirigentes del Sindicato se comprometieron a brindar ayuda económica, pero hasta el momento esta ayuda no se hizo efectiva.

Cargando...

“Ahora el hospital nos está pidiendo el 70%, si no damos algo, no le darán los medicamentos a mi hija (…) Nosotros no contamos con los recursos para poder pagar los gastos médicos, recurro a la población para pedir ayuda”, dijo el padre de Adele.

El conductor se encuentra con arresto domiciliario, el progenitor de la menor dijo que este habría ‘levantado las manos’ e incluso pidió que lo encierren, “voy a levantar las manos, no hay nada que yo pueda hacer (…) Si quieren arréstenme los tres años que tiene que ser, ha dicho el conductor. Ni siquiera nos ayuda a nosotros, simplemente ha desaparecido”, contó.

“Nos dejó a nuestra suerte, nos abandonó”, indicó la madre de la niña. “Ya le realizaron los estudios, le pondrán antibióticos más fuertes, por algunos sangrados que presenta (…) Estamos caminando pidiendo ayuda para mi hija, por los mercados, la universidad”, indicó en medio de lágrimas.

La deuda a la clínica asciende a más de 85 mil bolivianos, los padres piden ayuda a la población, si quieres ayuda puedes comunicarte a los números: 653 36722 – 748 16132.

“Sé que mi papito está cuidando a mi hijita, desde el cielo, para que ella salga de terapia intensiva (…) La desgracia no distingue a nadie, jamás pensé que estaría haciendo esto, incluso hay gente mala que nos dice que dejemos morir a mi hija. ¡Cómo padre no me voy a rendir! ¡Voy a seguir luchando! ¡Seguiré peleando! Deseo que mi hija, mi wawita, salga, corra y me abrace, porque yo la amo. ¿Qué voy hacer si la pierdo?”, dijo desesperado el papá de Adele.

El adulto mayor fallecido era abuelo del papá de la niña, que se debate entre la vida y muerte, fue un terrible golpe el que sufrió esta familia. El padre de la niña relata que la mañana del accidente su abuelo le dijo que llevaría a su bisnieta, e incluso le contó lo que haría luego, pero la tragedia tocó la puerta de esta familia.

Cargando...

“Es mi papito, mi abuelito era. Yo crecí con él, era mi papá. Esta vez, esta única vez él se afanó para llevar a mi hija, porque después iría donde su hermana a tomar jugos. Media hora después recibo la llamada de que está en el hospital, que mi wawita está internada, toda la impotencia se me vino encima”, contó mientras se quebraba en llanto.

“Hay gente que incluso nos dice que somos mañudos, que vayamos a trabajar, pero nosotros estamos luchando por nuestra hija. Solo pido ayuda, no es fácil estar en mi lugar, no se lo deseo a nadie. ¡Cada día es más difícil, cada día es más complicado, pero no me rendiré!”, finalizó.