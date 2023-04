Cochabamba, Bolivia

La niña que fue atropellada por un vehículo de transporte público volvió a ingresar a terapia intensiva. Su estado de salud se complicó por una infección. La pequeña estaba junto a su bisabuelo, que no pudo sobrevivir al atropello y fue enterrado la semana pasada.

"Nos llamaron anoche. Está convulsionando, está otra vez un poco mal. Los médicos dicen que puede ser una infección interna de sus heridas y esa puede ser la razón por la que está convulsionando. Ahora le están haciendo otros estudios. Me dijeron que ya está estable, pero sigue en observación. No me responden si va a mejorar o no, no sabemos, me dicen que depende de la fuerza que tenga mi hijita", comentó el padre de la niña.