Mujer pierde la mitad de su dedo tras quedar enganchado su anillo en el pasamanos de un micro

Cargando...

Una mujer de 32 años de edad, perdió la mitad de su dedo anular de la mano derecha en un micro de la línea 55, su anillo se quedó enganchado en el pasamanos cuando se encontraba bajando a su destino final ubicado en Satélite Norte, en Santa Cruz.

“Al bajar me agarré (de un pasamanos) y no me fije que mi anillo se enganchó en uno de los fierros filudo, al jalarla mi mano fue que se enganchó mi anillo y la mitad de mi dedo”, contó la afectada.

“El doctor me dijo no ya no se puede hacer nada, porque tu dedo ya está muerto”, agregó.

La víctima pide que el conductor del micro de transporte público cubra los gastos médicos, puesto que le causó un daño irreversible. Asimismo, señaló que sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña.

“Ya presenté la denuncia contra el micrero porque tiene que reconocer los gastos y los perjuicios que estoy sufriendo”, manifestó la mujer.

Cargando...