"Estoy muy triste. Mis vecinos botan sus basuras en la puerta de mi casa": Una niña escribió una carta a EMSA pidiendo ayuda

Cochabamba, Bolivia

Mila, un niña que vive en la OTB Cerro Verde, apenada por la cantidad de basura que hay en las calles por donde camina para ir a su colegio decidió escribir una carta a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) pidiendo ayuda.

"Ayuda por favor. Estoy muy triste. Mis vecinos botan sus basuras en la puerta de mi casa. Cuando me voy a mi escuelita, me tapo mi nariz porque el olor es muy feo. Le pido a las personas que botan sus basuras en la calle, que esperen al carro basurero. No botar basura!" , se lee en la carta de la pequeña.

Este lunes, la solicitud de la pequeña obtuvo respuesta. La brigada de EMSA llegó la lugar para realizar limpieza y recolectar los deshechos. Además, emitieron sanciones a los vecinos infractores.

"Recomendar a la gente que no bote basura en las esquinas. Si bien estamos controlando y haciendo las sanciones correspondientes, la gente también tiene que tener conciencia y no ensuciar nuestra ciudad. Estamos sancionando en base a un decreto, las sanciones son fuertes, no lo hagan, no incurran en eso", indicó un funcionario de EMSA.