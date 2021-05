Al ritmo de salay trabajadora de EMSA fumiga la Plaza Principal

Cochabamba, Bolivia

Durante los trabajos de fumigación, una trabajadora de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) se hizo viral, en las imágenes se la observa realizar su trabajo de desinfección de la Plaza Principal al ritmo de Salay.

El trabajo se realizaba para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), lo que llamó la atención a la población es que Carla Miranda lo hizo bailando Salay y se robó la mirada de los transeúntes.

Al ritmo de “za za zapateadito, za za zapateadito”, recorrió la plaza de armas con su máquina fumigadora, demostrando que cuidarse no es una tarea complicada y que incluso puede ser divertida.

"Bailo desde que era una niña, siempre bailé salay (…) Mi papá me enseñó a bailar y ver el lado positivo de la vida. Él me dejo a causa del covid, pero me dijo que debo tratar de ser feliz, porque nadie está a salvo de la desgracia", contó Carla de 27 años, que también es madre de una niña de 8 años.