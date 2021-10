Estremecedor: Abusó, flageló y echó agua hirviendo a su hija de 8 años

Capinota, Cochabamba

El caso es por demás estremecedor, un hecho que indigna, pero lo que llama la atención es que ni la Defensoría del municipio de Capinota o la Alcaldesa asumieron medidas legales, todo porque había fiesta en el pueblo. El caso fue remitido al Cercado.

Personal de Inteligencia Criminal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), realizó la aprehensión del acusado de 32 años, que violó, flageló y echó agua hirviendo a su propia hija, una niña de tan sólo 8 años.

La pequeña víctima vivió todo un calvario, luego de haber sido vejada por su propio padre, el mismo la golpeó brutalmente, dejándola con 9 días de impedimento.

La autoridad indicó que se realizó un arduo trabajo para detener al agresor, se trabajó en conjunto con la FELCV, logrando aprehenderlo este viernes 1 de octubre en Capinota, cuando el agresor intentó darse a la fuga.

“Lo lamentable es que la Defensoría de la Niñez de Capinota no realizó ningún actuado, personalmente me comunique con la Alcaldesa del Municipio, y me dijo que no harían nada porque estaban de fiesta”, aseveró René.