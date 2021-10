Estrenan épico avance de "House of the Dragon": Precuela de Juego de Tronos

Cargando...

Los Ángeles, Estados Unidos

En medio de la presentación de HBO Max a Europa para el 26 de octubre en España, WarnerMedia mostró varios adelantos de las próximas series que la plataforma estrenará, destacando con gran impacto el avance de "House of the Dragon", la esperada precuela de la exitosa serie de HBO "Game of Thrones".

La serie se basará en el libro 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin (que no figura como guionista de la serie), y cuya historia se desarrollará 200 años antes de los acontecimientos de "Juego de Tronos".

De hecho, la ficción explorará la "Edad de Oro" de la casa Targaryen (la misma a la que pertenecían Daenerys y Jon Snow).

En el clip además queda claro que se conocerá la historia de Viserys, que tiene que asumir un difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

Si bien en el evento no se dieron mayores detalles sobre su estreno, sí se indicó que verá la luz por HBO Max en 2022.