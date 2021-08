Estuvo desaparecido 43 días y apareció muerto en casa de su ex esposa

Córdoba, Argentina

Eduardo Saad, de 77 años, llevaba desaparecido 43 días en la ciudad de Córdoba cuando su cuerpo fue encontrado este jueves en un galpón a pocos metros de la casa de su ex pareja. El hombre, fue visto por última vez el pasado 30 de junio cuando su familia denunció que él había dejado su camioneta estacionada frente a la vivienda de su ex esposa, situada el en barrio Escobar, y nadie lo volvió a ver.

En su declaración, su ex esposa Juana dijo que ella no lo había visto aquel día, que se fue al médico y cuando regresó, vio la camioneta allí estacionada, pero que Saad no estaba. Como no regresaba, ella se preocupó y les avisó a los hijos que tienen en común, Inés y Javier.