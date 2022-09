Eugenio Derbez reaparece tras su accidente: "No aguantaba el dolor"

Tras varias semanas de silencio, el actor y comediante, Eugenio Derbez, apareció el domingo en vivo tras una cuenta oficial de Instagram, para dar detalles de su salud y expresar gratitud por todas las muestra de cariño de parte de sus seguidores.

Esta es la primera vez que el actor se muestra con su público después de haber sido sometido a una cirugía por un accidente en el que se fracturó algunos huesos del hombro a finales del agosto.

Derbez dijo además que, durante las dos primeras semanas después la cirugía, estuvo prácticamente dormido debido a las medicinas que recibió para combatir los fuertes dolores que aún sufre.

Tras la caída, el actor pidió ir rápido al hospital. Allí intentaron acomodarle el brazo, dijo que empezó "a gritar como loco porque no aguantaba el dolor” y luego decidieron anestesiarlo.

Derbez compartió que consultó a un experto más adelante. “El especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas grandes y como diez pequeñas”, indicó