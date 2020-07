Eva Copa confirma que dio positivo al Covid-19

Cargando...

La Paz, Bolivia

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, confirmó la tarde de este viernes que dio positivo a la prueba del coronavirus, por lo que la autoridad deberá guardar aislamiento mientas se recupera.

“Informo a Bolivia que, los resultados de las pruebas han dado positivo a covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario. Me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la Asamblea. Seguiré trabajando vía plataformas virtuales”, escribió Copa a través de su cuenta de Twitter.

El miércoles, la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que estaba con sospecha de coronavirus y que por ello guardaba aislamiento preventivo.

“Gracias a Dios, estoy bien, aunque con un poco de dolor de cabeza. Pero seguiré trabajando en la Asamblea”, afirmó la titular del Órgano Legislativo, en contacto con La Red Uno de Bolivia.

Cargando...

Señaló que se encuentra en el tercer día de tratamiento médico y, además de ella, su coordinadora y asesora dieron positivo al Covid-19.

“Estaré siete días y posterior a eso en siete días más me haré la prueba. Estaríamos afectados mi coordinadora mi asesor y yo”, agregó en la entrevista.

La presidenta, Jeanine Áñez, que en la víspera dio a conocer que padece de la enfermedad, expresó su solidaridad con Eva Copa.