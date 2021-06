Eva Copa prioriza vacunas y no restricciones

Santa Cruz - Bolivia

La alcaldesa del El Alto, Eva Copa, en su visita a Santa Cruz este jueves, sostuvo una reunión con el empresariado cruceño con el fin de concretar alianzas estratégicas. Una de sus prioridades es conseguir inversionistas privados para el desarrollo de la urbe alteña y así generar empleo.

Copa manifestó que el país es golpeado por la pandemia y manifestó su preocupación por la falta de más vacunas contra el Covid-19, indicó que frente a la crisis sanitaria no está de acuerdo con las restricciones, asegura que El Alto ha sido uno de los municipios más impactados económicamente “aunque me critiquen no voy a dar cuarentena rígida”, enfatizó.