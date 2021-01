Eva Copa sobre Felipe Quispe: "Cuando el MAS me aisló de sus filas, él me dio la mano"

Cargando...

El Alto, Bolivia

La candidata a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por la agrupación Jallalla, Eva Copa, afirmó que tras ser excluida de las candidaturas subnacionales por su entonces partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Quispe Huanca fue quien le dio la mano y le pidió no claudicar y ser fiel al pueblo.

“A Felipe lo he conocido hace unos meses, justamente en las candidaturas, cuando el MAS me aisló de sus filas él me dio la mano y me dijo: ‘Eva, aquí nos vamos a parar firmes los aimaras y no vamos a claudicar, tienes que ser fiel a tu condición, fiel a tu pueblo’; y yo lo voy a ser, sea lo que sea, voy a ser fiel a mi pueblo, a mi gente humilde; él (Felipe) ha estado ahí para fortalecer, para apoyarme”, expresó Copa visiblemente afectada por el deceso de Quispe, uno de los más importantes dirigentes indígenas de los últimos tiempos.

En la víspera, el exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB) y candidato a la gobernación de La Paz por Jallalla, falleció tras haber sufrido complicaciones en su salud.

Los reportes preliminares daban cuenta de que “el Mallku” murió a causa del coronavirus (Covid-19); sin embargo, sus familiares mediante un comunicado afirmaron que la causa del deceso fue por un paro cardiaco.

Cargando...

Copa indicó que el deceso de Quispe se equipara a la pérdida de un padre y pidió a los pobladores de El Alto y de las 20 provincias de La Paz izar las wiphalas con crespones negros en memoria del dirigente.

Dijo que antes de pensar en el reemplazo de la candidatura a gobernador dejada por el “Mallku”, esperaran siete días de duelo, aunque considera no existe persona que pueda sustituirlo.

“Él decía ‘yo me voy a ir y voy a dejar muchos mallkus’, y aquí estamos firmes, sin claudicar por la reivindicación de nuestros derechos, la ideología y la posición política que él ha dejado, son muchos, más y más jóvenes llegan a este lugar (del velorio) para despedir a su hermano (Felipe), pero llegan con la convicción de continuar su camino; vamos a dar un tiempo, vamos a hacer una pausa en la campaña por su memoria”, refirió.

La exsenadora del MAS destacó el aporte de Felipe Quispe y dijo que muy pocos líderes realmente pelean por lo justo y “él ha peleado en momentos tan duros por el país”.