Evaluna Montaner deja loco a Camilo con su nueva apariencia

Cargando...

España

La nueva apariencia de Evaluna ha vuelto loco de amor una vez más a Camilo, además que la hija de Ricardo Montaner está en boca de todos en estos momentos, luego de que aprovechara, mientras Camilo cumple con sus compromisos, para tomarse postales luciendo su nuevo look.

La pequeña Eva es pura sensación en las redes sociales y sus millones de seguidores están pendientes de cada decisión que toma, que por cierto siempre los deja con la boca abierta. Cada vez que Evaluna se hace presente en redes sociales, la multitud se alborota para llenarla de halagos, ya que cuando lo hace rompe esquemas y cientos de miles de likes y comentarios están a la orden del día.

Evaluna, sin perder ese aire de sobriedad que tiene, sabe como lucir frente a la cámara y con sus encantos y sus cambios de look bruscos enamora, no solo a Camilo, sino a todos sus seguidores, y esta vez lo hizo enseñando su nuevo look, pelo más corto y un atuendo veraniego y sensual. Una vez más Eva demostró que puede salirse con la suya con tan solo hacerse presente con nuevo contenido cada cierto tiempo.

Cargando...

De todos modos, Camilo no necesita recurrir a las redes sociales para contemplar la belleza de su hermosa esposa, está claro que al cantante colombiano le basta compartir la vida con ella para poder nutrirse de sus ocurrencias, los valores que ambos comparten desde que están juntos y sobre todo vivir y soñar su amor cada mañana.

Esta parejita nos solo se ama, sino que también sienten mucho orgullo el uno hacia el otro, por lo que es normal verlos juntos en la mayoría de sus proyectos personales.